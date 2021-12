Kosovo: Mattarella, presenza militare italiana nel Paese è apprezzata per equanimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza italiana in Kosovo è apprezzata per equanimità e apertura nei confronti di tutte le parti. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di auguri ai militari italiani impegnati nei teatri operativi internazionali. Il contributo del contingente italiano in Kosovo a tenere in maniera ordinata i rapporti di confine è particolarmente importante, ha rilevato il capo dello Stato. Mattarella ha ricordato le sue visite alla missione italiana in Kosovo, sottolineando due emergenze in corso nel Paese, quella pandemica e quella migratoria.(Res)