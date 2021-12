Imprese: Profumo (Leonardo), operazione Hensoldt primo passo per posizionarci nell’elettronica per la difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’acquisto del 25,1 per cento di Hensoldt rappresenta la prima fase del posizionamento strategico di Leonardo sull’elettronica per la difesa. Lo ha detto Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, durante la sua audizione odierna davanti alle commissioni riunite Difesa e Attività produttive sulla vendita di Oto Melara. “Si tratta della parte di mercato che crescerà maggiormente nei prossimi cinque anni, stimata al 5,5 per cento anno su anno, e dove i grandi concorrenti arrivano perlopiù da Stati Uniti, Israele o Estremo oriente: essere un player in questo mercato è per noi fondamentale”, ha detto, spiegando che l’operazione su Hensoldt si inquadra perfettamente in questa logica. “Dal nostro punto di vista è un passo molto importante, che ci consente di completare alcune capacità e presidiare il mercato tedesco che è molto grande”, ha aggiunto. (Rin)