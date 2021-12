Taiwan: Covid, Commissione Ue riconosce validità certificazioni emesse da Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha riconosciuto la validità delle certificazioni digitali Covid-19 emesse da Taiwan, che potranno essere utilizzate per i viaggi negli Stati dell'Unione. I possessori del pass sanitario potranno muoversi liberamente nell’eurozona ad eccezione di Irlanda, Romania, Bulgaria e Croazia, nonché nelle quattro nazioni associate all'Area Schengen di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Il certificato garantirà l’ingresso ad eventi culturali, siti turistici e attività affini, ed è stato approvato sulla base di un’attenta valutazione dei servizi Ue. A riferirlo è l’Ufficio economico e commerciale europeo (Eeto) – l’informale istituto di rappresentanza del blocco a Taiwan – il quale ha precisato che il pass non modificherà le norme d’accesso agli Stati. Per ottenere la certificazione gli interessati dovranno aver effettuato la vaccinazione con uno dei farmaci autorizzati dall’Agenzia europea dei medicinali (Em). (Cip)