Regno Unito: ministro Salute annuncia quarantena ridotta da 10 a 7 giorni per positivi a Covid

- L'isolamento nel Regno Unito per i positivi al Covid-19 sarà di 7 giorni anziché 10, se risultano negative a due tamponi antigienici. È quanto annunciato dal ministro della Salute britannico Sajid Javid. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", la quarantena sarà adesso più corta se il paziente sarà in grado di mostrare la sua negatività al test nel sesto e nel settimo giorno di quarantena dal primo tampone positivo. Javid ha affermato che questa nuova soluzione ridurrebbe le interruzioni agli impegni lavorativi e sociali, causate in queste ultime settimane dalla diffusione della variante Omicron. Il ministro ha aggiunto che questo aggiornamento delle regole è basato sulle ultime indicazioni degli esperti. Negli ultimi giorni infatti, si stanno verificando interruzioni di servizi essenziali come treni e attività commerciali, proprio per l'assenza del personale che è a casa in quarantena. (Rel)