Vaticano-Russia: metropolita Hilarion, incontro tra papa Francesco e patriarca Kirill avvenga nel 2022

- Il prossimo incontro tra papa Francesco ed il patriarca di Mosca e di tutta la Russia Kirill si svolga nel 2022, come auspicato dal presidente del Dipartimento per le relazioni esterne della Chiesa ortodossa russa, il metropolita Hilarion di Volokolamsk, al termine dell'incontro odierno con il Pontefice in Vaticano. "Oggi abbiamo potuto discutere di date e luoghi precisi, ma tutto questo è soggetto ad accordi in via di concretizzazione, pertanto non sono possibili annunci ufficiali", ha spiegato Hilarion, il quale ha anche affermato che i colloqui con Francesco sono durati un'ora e si sono svolti in un'atmosfera molto gentile e cordiale. (Rum)