Expo 2020: sindaco Firenze Nardella discute di cooperazione culturale con principessa Latifa

- La principessa Latifa bint Mohammed bin Rashid al Maktoum, figlia dell’emiro di Dubai, ha discusso con Dario Nardella, sindaco di Firenze, dei modi per migliorare la cooperazione culturale e creativa tra Dubai e Firenze. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam". Durante l'incontro le parti hanno discusso di nuovi percorsi di cooperazione tra Dubai e Firenze nel campo della cultura e della creatività. L'incontro ha anche toccato potenziali programmi e progetti che Dubai e Firenze possono organizzare congiuntamente per migliorare lo scambio culturale e di conoscenze e potenziare i settori culturali e creativi di entrambe le città. Nel quadro della visita, la principessa Latifa e il sindaco di Firenze hanno anche visitato il Padiglione Italia. La principessa Latifa ha dichiarato: "Questo incontro segna l'inizio di molte collaborazioni promettenti che saranno di reciproco vantaggio per i settori culturale e creativo sia di Dubai che di Firenze. Oltre a migliorare lo scambio di conoscenze tra le due città. Tali collaborazioni sono in grado di creare nuove opportunità per i creativi che lavorano in questi settori. Attendo con impazienza i nostri prossimi incontri, in cui disegneremo una chiara tabella di marcia per una partnership strategica destinata a contribuire allo sviluppo dell'ecosistema dell'arte e della cultura in entrambe le città". (Res)