Cina-Usa: ambasciatore Pechino esorta Washington a cooperare per equo accesso a vaccini

- La comunità internazionale deve “combattere la pandemia di coronavirus in modo congiunto, opporsi alla disinformazione e aumentare il tasso di vaccinazione”. Così l’ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Qin Gang, è intervenuto ad un incontro virtuale incentrato sulla nuova variante Omicron presieduto ieri dal segretario di Stato Usa Antony Blinken. Notando come il ceppo si sia diffuso rapidamente dopo il suo isolamento in Sudafrica, Qin ha invitato le economie mondiali alla responsabilità e a “fornire vaccini ai Paesi a basso e medio reddito”. A tal proposito, l’ambasciatore ha ricordato l’intenzione cinese di donare 100 milioni di dosi ai Paesi in via di sviluppo, in aggiunta ai 100 milioni di dollari previsti per il programma internazionale di equità vaccinale Covax. (Cip)