Civitavecchia: pesce per cenone, 6 tonnellate prodotti ittici sequestrati tra Viterbo e Terni

- Sei tonnellate di pesce o di prodotto ittico in genere, sono state sequestrate dagli uomini della capitaneria di porto di Civitavecchia nel corso di una operazione di controllo alla filiera del pesce denominata "Atlantide". Con l’approssimarsi del periodo delle festività natalizie e con il conseguente incremento della domanda di prodotti ittici, le attività di controllo della Guardia Costiera di Civitavecchia hanno riguardato diverse attività commerciali di vendita sia all’ingrosso che al dettaglio, nonché punti di sbarco, pescherecci e pescatori non professionali, all’esito delle quali i militari hanno riscontrato varie irregolarità, riguardanti la presenza di rilevanti quantitativi di pesce scaduto, la mancanza delle informazioni obbligatorie in materia di tracciabilità ed etichettatura, la pesca di specie ittiche oltre il limite consentito. L’attenzione dei militari della Capitaneria di porto di Civitavecchia si è focalizzata anche sui territori interni di propria giurisdizione, operando controlli nelle provincie di Viterbo e Terni. Il bilancio dell’attività ispettiva riporta l’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di circa 42mila euro, con il sequestro di oltre 6 tonnellate di prodotto ittico. (segue) (Rer)