Civitavecchia: pesce per cenone, 6 tonnellate prodotti ittici sequestrati tra Viterbo e Terni (2)

- In particolare, in provincia di Viterbo, presso un centro di trasformazione e commercio all’ingrosso di nel comune di Montefiascone, il personale della Capitaneria di porto di Civitavecchia ha proceduto al sequestro di oltre 15mila confezioni di prodotti ittici vari, per un totale di circa 5 tonnellate, scaduti o con provenienza ignota e, pertanto, non commercializzabili. Inoltre, la continua attività di vigilanza volta al contrasto del fenomeno della pesca di frodo del riccio di mare, ha portato i militari ad individuare 8 pescatori subacquei abusivi, provenienti dalla Sicilia e dalla Puglia, fermati e sanzionati sul litorale dei Comuni di Santa Marinella e Tarquinia dopo diverse ore di appostamento. Oltre all’attrezzatura utilizzata, sono stati sequestrati più di 15mila esemplari di riccio di mare che, ancora vivi e vitali, sono stati rigettati in mare aperto dalla Guardia Costiera e restituiti quindi al proprio delicato ecosistema. L’attività di contrasto a tale deprecabile fenomeno ha portato all’elevazione di 16 sanzioni amministrative nei confronti dei pescatori subacquei, per un totale di 39mila euro. (Rer)