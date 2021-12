Perù: Castillo incontra la stampa, erroneamente identificato con l'ideologia di Peru Libre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha dichiarato di essere stato erroneamente identificato con l'ideologia di Peru Libre, il partito che lo ha candidato alla presidenza, e si è impegnato a rilasciare interviste ai media a breve. E’ quanto emerso ieri dopo una riunione, a porte chiuse, tenuta con i giornalisti, la prima dall’inizio del suo mandato, lo scorso 28 luglio. “Abbiamo avuto un incontro di un'ora, la domanda più ricorrente è stata quando rilascerà interviste alla stampa. Ci ha detto che lo farà, non ha fissato date. Ha anche detto che ci sono correzioni ad alcune delle decisioni prese finora e che saranno annunciate a breve termine (...) Ha promesso di informare meglio e prendere decisioni per eventualmente ricostruire il suo gabinetto", ha riferito il giornalista dell’emittente “Rpp” Fernando Carvallo al termine l'incontro con il capo dello Stato. Castillo, ha aggiunto il giornalista, ha anche detto che “c’è stata confusione sulla sua agenda perché è stato erroneamente identificato con l'ideologia di Peru Libre, a cui non aderisce. Non si sente associato ai valori di base marxisti che hanno plasmato quel partito, nonostante fosse il suo candidato”. (segue) (Brb)