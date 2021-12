Legge Bilancio: Tadini (Aip), colpito settore allevamento visoni, eccellenza nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione italiana pellicceria esprime attraverso una nota il suo pensiero all'indomani del voto di un emendamento alla Legge di Bilancio che “ha proposto il divieto al lavoro di uno specifico settore senza discussione parlamentare, senza alcun confronto con gli operatori, senza adeguati indennizzi, inserendolo in un provvedimento che dovrebbe rilanciare l'economia”. "Questo voto cancella un pezzo di made in Italy e un intero settore produttivo – dichiara Roberto Tadini, presidente di Aip - in un momento storico che vede una pandemia in corso e una nazione nuovamente provata dalla permanenza del virus. Gli allevamenti di visoni italiani sono un'attività legittima, regolamentata, certificata, controllata. Garantiscono una produzione di qualità, sono ispezionati da revisori autonomi e seguono il protocollo WelFur per il benessere degli animali in allevamento, il sistema riconosciuto dalla Commissione Europea e inserito nella banca dati sull'autoregolamentazione” (segue) (Com)