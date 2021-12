Legge Bilancio: Tadini (Aip), colpito settore allevamento visoni, eccellenza nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Riteniamo che con questo gesto sia stato bandito un pezzo di storia di questo Paese. Il nostro appello va al presidente Draghi e al suo senso di responsabilità per rivedere quella che a nostro parere è stata un'operazione ideologica inserita in una legge senza avere alcun legame con necessità di bilancio di Stato. L'allevamento di visoni in Italia è un segmento economico piccolo, ma è un'eccellenza nel mondo. Appartiene a una tradizione e a una cultura rurale di secolare memoria. Siamo colpiti e amareggiati. Il nostro grazie va alle forze politiche e ai senatori che hanno provato ad opporsi a questo 'esproprio' ingiustificato" conclude Tadini. (Com)