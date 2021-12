Moldova: l'Ue ha erogato 60 milioni di euro in aiuti finanziari per alleviare la crisi energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Europea ha erogato 60 milioni di euro in aiuti finanziari alla Moldova. Il denaro è destinato a mitigare l'impatto socio-economico dell'aumento dei prezzi del gas, in particolare sui gruppi vulnerabili. Secondo un comunicato stampa diffuso dalla delegazione dell'Unione europea a Chisinau, il denaro fornito dall'Ue aiuterà centinaia di migliaia di famiglie moldave durante l'inverno, abbassando le tariffe sulle bollette del gas e del riscaldamento. L'azione sosterrà inoltre la ripresa socioeconomica a lungo termine e l'efficienza energetica e la sicurezza della Moldova, al fine di rafforzare la resilienza a crisi simili in futuro. Secondo il comunicato, questo aiuto va di pari passo con altri aiuti dell'Ue al settore energetico e fa parte di uno sforzo globale dell'Unione per sostenere le riforme del settore energetico della Moldova. Tra le iniziative recenti figurano l'invio di esperti energetici a Chisinau, un importante programma di efficienza energetica attuato con la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il dialogo ad alto livello sull'energia Ue-Moldova, lanciato nel mese di ottobre. (Rob)