Italia-Somalia: ministro degli Esteri Di Maio incontra omologo Muse Ali

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto ieri un colloquio con l'omologo somalo, Abdisaid Muse Ali, in visita ufficiale a Roma. Lo riferisce la Farnesina in una nota, sottolineando che Di Maio si è congratulato con Muse Ali per il nuovo incarico, ricordando le storiche e profonde radici del rapporto bilaterale, ed auspicando che la collaborazione possa ulteriormente rafforzarsi nei numerosi settori di comune interesse. Il titolare della Farnesina ha innanzitutto confermato il tradizionale impegno italiano per la sicurezza in Somalia, e ha quindi auspicato una pacifica continuazione del processo elettorale, evidenziando l'aspettativa italiana ed europea per una sua conclusione senza ulteriori ritardi. È stato quindi riaffermato il sostegno al processo a guida africana volto a riconfigurare la Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom), al fine di rafforzarne la dimensione civile e di assicurare un ruolo più incisivo delle Forze di sicurezza somale. (segue) (Com)