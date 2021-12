Vaticano-Russia: metropolita Hilarion, non discussa visita papa Francesco in Russia in incontro odierno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione della visita di papa Francesco in Russia non è stata oggetto di discussione nell'incontro odierno con il Pontefice. Lo ha dichiarato il presidente del Dipartimento per le relazioni esterne della Chiesa ortodossa russa, il metropolita Hilarion di Volokolamsk, al termine dei colloqui con il Papa in Vaticano, auspicando comunque che il Patriarca di Mosca e di tutta la Russia Kirill e papa Francesco possano incontrarsi nel corso del prossimo anno. "Apprezziamo molto l'apertura del Papa al mondo ortodosso e ci auguriamo che ciò possa produrre in futuro buoni risultati nell'ambito delle relazioni tra la Chiesa ortodossa e quella cattolica", ha aggiunto Hilarion. (Rum)