Covid: Oxford e AstraZeneca, passi preliminari per una versione aggiornata del vaccino

- L'università di Oxford e l'azienda farmaceutica AstraZeneca hanno fatto dei passi preliminari per produrre una versione aggiornata del loro vaccino contro il coronavirus e colpire specificamente la variante Omicron. È quanto affermato da Sandy Douglas, a capo del gruppo di ricerca scientifica all'università di Oxford. Come riporta il quotidiano "The Guardian", lo scienziato ha affermato che questo aggiornamento del vaccino potrebbe essere utilizzato per "rispondere a qualsiasi nuova variante più rapidamente" di quanto in precedenza. L'azienda farmaceutica AstraZeneca ha commentato la sua collaborazione con Oxford, affermando che la ricerca va avanti ed è "sostenuta dai dati emergenti". Nel frattempo, le richieste per i vaccini di richiamo in tutto il mondo si sono intensificate. I ricercatori dell'Imperial college di Londra hanno infatti rilevato una copertura di circa l'80 per cento dalla variante Omicron, per i pazienti con una terza dose di vaccino. (Rel)