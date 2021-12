Droga: importazione e traffico di stupefacenti dalla Tunisia a Napoli, arrestato latitante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, hanno arrestato in Tunisia, con la collaborazione del Ros partenopeo e della polizia tunisina, un 57enne di Melito di Napoli (Na), latitante da 11 anni. L'uomo è ritenuto essere un broker del narcotraffico, slegato da organizzazioni di tipo mafioso ma promotore di un gruppo criminale che secondo le ricostruzioni degli inquirenti, si sarebbe occupato di importare stupefacenti dall'estero verso l'Italia. Dalle indagini sarebbe emerso che l'uomo, grazie a una fitta rete di fiancheggiatori distribuiti in diverse nazioni, avrebbe gestito il transito della droga, maggiormente eroina, dalla Turchia fino alla provincia di Napoli, passando per la Grecia.(Ren)