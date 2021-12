Vaccino: Palù (Aifa), Novavax nuova arma, oggi probabile approvazione da Aifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo un nuovo vaccino che con tutta probabilità oggi verrà approvato dal cts dell'Aifa come sempre accaduto per quanto riguarda le autorizzazioni Ema. Lo ha detto il presidente dell'Aifa e membro del cts, Giorgio Palù, intervenendo a "Buongiorno", su Sky Tg24, a proposito di Novavax. "È un'ulteriore arma potente perché prodotto con una proteina ricombinante, che permette di avere una titolazione più certa della proteina e un dosaggio che rimane più a lungo e soprattutto una maggiore facilità di somministrazione", ha aggiunto, chiarendo che il vaccino "ha dimostrato un'efficacia di oltre l'89 per cento nel proteggere dal Covid sintomatico". "È una nuova arma - ha aggiunto - perché sarà distribuito in oltre un miliardo e mezzo di dosi con il sistema Covax nei Paesi in via di sviluppo. È un vaccino che non necessita della catena del freddo, può essere tenuto a temperatura ambiente per mesi", ha sottolineato. È un vantaggio "perché non dobbiamo vaccinare solo l'occidente, c'è una necessità planetaria di vaccini", ha concluso. (Rin)