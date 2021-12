Cina: Covid, città di Dongxing impone lockdown cittadino dopo scoperta di un nuovo caso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione di Dongxing, nella Cina meridionale, ha disposto il lockdown della città dopo la scoperta di un nuovo caso di Covid-19. A partire da stamattina, i residenti sono tenuti a rimanere in casa per la quarantena domestica e le autorità appronteranno a breve test di massa per tutta la popolazione. E' stato sospeso l’accesso alle scuole e ai punti panoramici cittadini, oltre che lo sdoganamento delle merci nei porti. (Cip)