Piemonte: Cirio su tampone per eventi, se diventa la base rischio di non farcelo togliere più

- Se il tampone diventa la base della prevenzione contro il Covid rischiamo di non farcelo togliere più. Non deve passare questo messaggio sbagliato. La cura è e rimane il vaccino. Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio intervistato a “24 mattino - le interviste” su “Radio 24” in merito alle misure anti-Covid. "Potrebbe essere richiesto per gli eventi eccezionali, comprese le partite di calcio che tra trasferta e casa si tengono ogni due settimane. Ma non deve diventare la normalità", ha concluso. (Rpi)