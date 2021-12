Cina-Usa: ambasciatore Qin, sviluppo nostro Paese non è una minaccia per Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina “non intende minacciare gli Stati Uniti con il proprio sviluppo” e la cooperazione tra le parti produrrebbe maggiori opportunità e benefici per entrambi i popoli. È quanto affermato ieri dall’ambasciatore cinese a Washington, Qin Gang, nel corso di un incontro virtuale organizzato dalla US-China Policy Foundation (Uscpf), un’organizzazione statunitense che promuove lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Le osservazioni di Qin si inseriscono in un contesto di grave deterioramento delle relazioni tra i due Paesi, con una nuova ondata di sanzioni che ha colpito i rispettivi funzionari. Le tensioni degli ultimi anni non hanno fatto altro che danneggiare “gli interessi fondamentali dei due popoli”, ha detto Qin, che ha invitato gli intervenuti ad elaborare strategie per “riportare le relazioni (tra Washington e Pechino) sulla giusta rotta”. (Cip)