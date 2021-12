Afghanistan: ricevuto nuovo lotto di aiuti umanitari e dispositivi medici dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Afghanistan ha ricevuto un nuovo lotto di aiuti umanitari e dispositivi medici donati dalla Cina. Durante la cerimonia di consegna presso la sede della Mezzaluna rossa afghana (Arcs), l’ambasciatore cinese a Kabul, Wang Yu, ha ribadito il sostegno di Pechino per la risoluzione della crisi umanitaria nel Paese. La Cina “è un’amica sincera dell’Afghanistan” e in quanto tale “attribuisce grande importanza alle difficoltà cui il popolo afghano è attualmente sottoposto”, ha sottolineato l'ambasciatore. Presente alla cerimonia anche il segretario generale della Mezzaluna rossa, Mawlawi Matiul Haq Khalis, che ha espresso gratitudine per la fornitura, ritenuta “molto importante in questa situazione critica”. (Cip)