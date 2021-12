Spagna: Abascal (Vox), non mi piace che Juan Carlos viva fuori dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito di estrema destra spagnolo Vox, Santiago Abascal, ha affermato in un'intervista televisiva a "Trece" che "non gli piace affatto" che il re emerito, Juan Carlos, viva fuori dal Paese (negli Emirati Arabi Uniti dall'agosto del 2020 in esilio volontario dopo una serie di inchieste giudiziarie che lo vedevano protagonista) auspicandone un ritorno in patria. In merito al sostegno della sua formazione per un possibile governo di coalizione con il Partito popolare (Pp) in vista delle prossime elezioni generali, Abascal ha riconosciuto che i due partiti saranno "condannati" a capirsi nonostante le differenze. A tal proposito, il presidente di Vox ha ribadito la sua disponibilità ad un accordo chiarendo che il suo partito metterà sul tavolo alcune proposte come l'abrogazione dell'ideologia gender, le legge sulla memoria democratica, oltre a dare "speranza" al mondo rurale. Abascal ha ricordato al presidente del Pp, Pablo Casado, che dovranno cercare un accordo per generare "un'alternativa al fronte socialista". A questo proposito, l'esponente di Vox ha accusato il governo di aver "incorporato" nella direzione dello Stato una "forza comunista" (Unidas Podemos) ed il "separatismo golpista" (i partiti indipendentisti catalani e baschi). (Spm)