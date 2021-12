Medio Oriente: la Cina esorta Israele ad indagare su attacchi dei coloni contro i civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è tornata ad esprimere preoccupazione per la sicurezza nei Territori palestinesi, esortando Israele a condurre “indagini approfondite” sugli attacchi dei coloni contro i civili arabi palestinesi. La posizione di Pechino è stata espressa ieri dal vice rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, Dai Bing, che ha esortato le parti coinvolte nel conflitto israelo-palestinese alla moderazione. “La situazione securitaria nel territorio palestinese occupato è preoccupante. Dall'inizio di quest'anno, le operazioni delle forze di sicurezza in Cisgiordania hanno causato numerose vittime tra i palestinesi. La violenza dei coloni israeliani si è intensificata, (dal momento) che gli attacchi sono divenuti più frequenti. (…) Esortiamo le parti a mantenere la calma ed esercitare moderazione, astenendosi da misure che potrebbero portare ad un aggravarsi (del conflitto). (Le parti dovrebbero poi) evitare di danneggiare i civili e lavorare insieme per tenere la situazione sotto controllo", ha detto il delegato cinese. Spostando l’attenzione su Israele, Dai ha sottolineato che anche “il suo diritto di esistere dovrebbe essere rispettato, così come le sue legittime preoccupazioni legate alla sicurezza”. Tuttavia, Israele “dovrebbe adempiere ai suoi obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale, garantire la sicurezza di popolazione e loro proprietà nei territori occupati, indagando a fondo (…) sugli episodi di violenza contro i civili e assicurando i colpevoli alla giustizia”. (Cip)