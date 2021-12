Russia: ministero Esteri, provocazioni Nato in Mar Nero dovute a rifiuto Usa su Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le attività provocatorie dei Paesi della Nato nella regione del Mar Nero sono dovute, tra l'altro, all'ostililità ed al rifiuto degli Stati Uniti in merito al progetto del gasdotto Nord Stream 2. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, intervenendo sul canale YouTube "Soloviev Live", sostenendo che il progetto sia vantaggioso per l'intera Europa e per ogni singolo Paese europeo. Inoltre Zakharova ha affermato che gli Stati Uniti e la Nato si siano resi contro che la retorica aggressiva ed il ricatto contro la costruzione del gasdotto non abbiano sortito i risultati sperati, pertanto sono passati ad "un diverso tipo di azione". (Rum)