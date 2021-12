Covid: Palù (Aifa), su tamponi per grandi eventi ed estensione obbligo vaccinale decide la politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obbligo di tamponi per i grandi eventi e l'estensione dell'obbligo vaccinale ad altre categorie "è una decisione che spetta alla politica". Lo ha detto il presidente dell'Aifa e membro del cts, Giorgio Palù, intervenendo a "Buongiorno", su Sky Tg24. "Ci sono esigenze di sanità pubblica che precorrono quelle che sono le conoscenze, in questo caso quale sarà l'impatto vero della variante omicron sui sistemi sanitari", ha proseguito. "È quindi la politica che dovrà assumersi questa responsabilità", ha aggiunto. Sull'estensione dell'obbligo "l'approccio è stato quello di passare alla pubblica amministrazione, a quelle figure professionali che operano a stretto contatto con il pubblico, quindi potrebbe essere esteso in considerazione di un impegno con il pubblico", ha chiarito. Per quanto riguarda invece l'obbligo di mascherine all'aperto, il presidente dell'Aifa ha espresso il proprio favore. "Le stanno già usando i sindaci dove c'è affollamento. Penso che sia una misura di grande cautela e probabilmente anche una misura saggia", ha concluso (Rin)