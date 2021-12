Vaccino: Palù (Aifa), terza dose anche per under 18 credo sia inevitabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procedere con la terza dose anche per gli under 18 "credo sia inevitabile". Lo ha detto il presidente dell'Aifa e membro del cts, Giorgio Palù, intervenendo a "Buongiorno", su Sky Tg24. "Con la circolazione di omicron che sta diventando prevalente, i dati ci stanno indicando che questo virus si sta diffondendo con maggiore rapidità", ha proseguito. "Quello che ancora non sappiamo è il suo impatto clinico su malattia grave, ospedalizzazione e mortalità", ha aggiunto. "Sappiamo però che due dosi non sono sufficienti, tre dosi sì. Il booster sarà necessario anche nella fascia d'età degli under 18 per renderli resistenti all'infezione e soprattutto alla malattia", ha concluso. (Rin)