Pordenone: rubavano abbigliamento in tutta Italia, 5 arresti

- La Squadra mobile della Questura di Pordenone ha arrestato due donne e tre uomini, tutti di nazionalità albanese, responsabili di decine di furti in centri commerciali in tutta Italia, specializzati in una particolare tecnica. Secondo le ricostruzioni, la banda ogni volta, dall'Albania, avrebbe noleggiato un auto con la quale avrebbero eseguito i furti. Dopo qualche giorno, secondo le modalità ricostruite dagli inquirenti, la banda rientrava nel proprio Paese con la refurtiva. Gli arresti e i fermi sono stati convalidatati dal Gip presso il Tribunale di Pordenone. E' stata anche sequestrata merce per un valore di circa 8 mila euro.(Ren)