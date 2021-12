Vaccino: Palù (Aifa), per decidere su quarta dose valutare impatto Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di parlare di quarta dose "aspetterei di valutare quello che è l'impatto clinico della variante Omicron". Lo ha detto il presidente dell'Aifa e membro del cts, Giorgio Palù, intervenendo a "Buongiorno", su Sky Tg24. "C'è già la tecnologia per adeguare i vaccini alle nuove varianti e si sta discutendo a livello di tutte le agenzie regolatorie se sia possibile accelerare i tempi per la validazione clinica", ha aggiunto. "Questo sarà in prospettiva una misura molto importante, assieme anche ai nuovi farmaci che Ema ha autorizzato recentemente e che saranno un'arma potente", ha sottolineato. (Rin)