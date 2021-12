Covid: Palù (Aifa), allungare vacanze scolastiche se potranno essere recuperate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta al quesito se allungare o meno le vacanze scolastiche "è sì, se abbiamo la possibilità di recuperarle successivamente, purché i ragazzi non perdano l'istruzione, che è fondamentale". Lo ha detto il presidente dell'Aifa e membro del cts, Giorgio Palù, intervenendo a "Buongiorno", su Sky Tg24. "Quando circolava la variante Alfa i bambini si infettavano pochissimo, non trasmettevano, non si ammalavano in forma grave", ha spiegato, evidenziando come oggi la situazione sia diversa, poiché "l'incidenza è soprattutto in questa fascia d'età" e "c'è anche un'incidenza di malattia più severa". "La valutazione è sempre il rischio-beneficio", ha concluso. (Rin)