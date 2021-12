Usa: Covid, Biden promette che scuole e attività rimarranno aperte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fauci ha paventato un numero record di decessi da Covid-19 negli Stati Uniti a causa della variante Omicron del coronavirus. Intervistato dall'emittente televisiva "Cnn", l'infettivologo ha previsto una impennata dei casi nel Paese a causa dell'alta contagiosità della nuova variante isolata inizialmente nel Sudafrica, ma che ad oggi sembra causare perlopiù sintomi lievi. "Vedremo uno stress significativo sul sistema ospedaliero in alcune aree del Paese, specie nelle aree dove c'è un più basso livello di vaccinazione, ed è per questo motivo che continuiamo a sollecitare le persone non vaccinate a vaccinarsi", ha detto Fauci. "Sarà dura", ha aggiunto l'esperto. "Non possiamo pensare di scamparla (...), saranno settimane o mesi difficili mentre ci inoltriamo nell'inverno", ha detto Fauci, secondo cui la variante Omicron ha colto alla sprovvista gli esperti a causa del suo alto numero di mutazioni genetiche. (Nys)