Germania-Russia: Halndenwang (BfV), Mosca espande influenza strategica all'estero

- La Russia sta espandendo la propria influenza strategica all'estero, attraverso “vari servizi e organizzazioni”. È quanto affermato da Thomas Haldenwang, direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), l'agenzia di intelligence interna della Germania. Intervistato dal gruppo editoriale Funke, il funzionario ha evidenziato come la sentenza del tribunale di Berlino nel processo per l'omicidio Khangoshvili abbia chiarito “con quali metodi a volte robusti operano le agenzie russe all'estero”. Haldenwang ha aggiunto: “Percepiamo che la Russia ha aumentato le sue attività”. Tra l'altro, il BfV ha registrato tentativi di Mosca di influenzare la campagna per le elezioni del Bundestag, tenute il 26 settembre scorso. Al riguardo, Halndenwang ha affermato che, “in un primo momento”, dalla Russia sono state diffuse “notizie false” su un certo numero di esponenti politici tedeschi, tra cui Annalena Baerbock, allora candidata cancelliera dei Verdi. Operazioni di disinformazione come questa attuate dall'intelligence russa in Germania, ha infine sottolineato il direttore del BfV, “non hanno funzionato, tutto sommato”. Copresidente dei Verdi con Robert Habeck, durante la campagna elettorale che ha preceduto il voto per il rinnovo del parlamento federale, Baerbock ha ripetutamente criticato la Russia, chiedendo tra l'altro che la Germania fermasse il Nord Stream 2, gasdotto che collega i due Paesi attraverso il Mar Baltico. Nel governo federale in carica dall'8 dicembre scorso, Baerbock è ministra degli Esteri, mentre Habeck guida il dicastero per l'Economia e la Protezione del clima. (Geb)