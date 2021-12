Spagna: Fcc concede prestito di 120 milioni a Realia per aumento quota in Hermanos Revilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Realia, la società immobiliare controllata dal magnate messicano Carlos Slim, ha comprato il 37,1 per cento di Herman Hermanos Revilla per 189 milioni di euro, portando il controllo della sua filiale all'87,8 per cento. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", per realizzare l'operazione, Realia ha chiesto un prestito a Fcc, una società di costruzioni spagnola anch'essa controllata da Slim con una quota del 76,6 per cento. Realia ha giustificato la transazione, che considera "equa e ragionevole", in quanto le permette un'alta partecipazione in Hermanos Revilla, "un'entità con ottimi risultati e un pagamento ricorrente di dividendi". Hermanos Revilla è una società immobiliare dedicata all'affitto di immobili e possiede principalmente edifici per uffici nel centro di Madrid. (Spm)