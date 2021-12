Francia: elezioni presidenziali, Zemmour teme di non ottenere i 500 patrocini necessari a candidarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultraconservatore Eric Zemmour teme di non riuscire a raccogliere i 500 patrocini necessari per candidarsi alle prossime elezioni presidenziali francesi. "È possibile che non ottenga i patrocini visto che il sistema è fatto per proteggere i grandi partiti", ha detto Zemmour in un video pubblicato sui social network. Ogni pretendente all'Eliseo deve presentare al Consiglio costituzionale almeno 500 firme di rappresentanti istituzionali come parlamentari, sindaci, consiglieri di dipartimenti e regioni o consiglieri dell'Assemblea nazionale. "L'ultima speranza dei miei avversari è che non ottenga i miei patrocini", ha poi aggiunto. Dopo l'annuncio della sua candidatura, fatto il 30 novembre scorso, Zemmour aveva annunciati di avere a disposizione tra i 250 e i 300 patrocini. (Frp)