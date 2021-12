Spagna: Covid, dirigenti Pp si sottopongono a test Pcr dopo positività segretario generale e sindaco Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali componenti dei vertici del Partito popolare (Pp) spagnolo hanno dovuto sottoporsi ad un test Pcr Covid dopo che il segretario generale del partito, Teodoro García Egea, e il portavoce e sindaco di Madrid, Jose Luis Martinez Almeida, sono risultati positivi. Il leader nazionale dei popolari, Pablo Casado, è risultato negativo e secondo fonti di partito consultate dal quotidiano "El Mundo" non seguirà un periodo di isolamento in quanto non può essere considerato "contatto ravvicinato" dato che ha indossato una mascherina "in ogni momento". "Passerò qualche giorno in isolamento. In famiglia, tutti stanno bene. Prendetevi cura di voi stessi e prendete le estreme precauzioni", ha detto su Twitter Garcia Egea. Il sindaco di Madrid ha affermato che per lui "sarà un Natale diverso" ma che continuerà a fare il suo dovere da casa invitando i cittadini a "prendersi cura" di se stessi. (Spm)