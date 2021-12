Guatemala: giustizia sospende condanna agli arresti domiciliari ex presidente Perez Molina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale del Guatemala ha sospeso una condanna agli arresti domiciliari nei confronti dell'ex presidente della Repubblica, Otto Perez Molina, per un caso di corruzione. Appena un mese fa, la giustizia guatemalteca aveva condannato Perez Molina agli arresti domiciliari e al pagamento di una cauzione di oltre 1,5 milioni di euro per il suo coinvolgimento nell'inchiesta 'La Linea', uno dei i maggiori scandali di corruzione legata alla gestione delle dogane scoperti nel Paese. L'ex capo di stato resta tuttavia in carcere, dove si trova dal 2015 per altre condanne e processi in corso relativamente vari reati di corruzione.(Mec)