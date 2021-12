Brasile: il governo appalta 4,6 gigawatt di potenza per creare riserva strategica energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha appaltato, al termine di un'asta pubblica, una riserva di capacità di generazione di energia da 4,6 gigawatt di potenza, pari a un terzo della generazione dell'impianto idroelettrico di Itaipu, principale impianto del paese. Lo riferiscono l'Agenzia nazionale per l'energia elettrica (Aneel), il ministero dell'Energia e la Camera per la commercializzazione dell'energia elettrica (Ccee). L'obiettivo dell'acquisizione è quello di garantire l'approvvigionamento di energia elettrica al Sistema interconnesso nazionale (Sin) in caso di necessità per problemi nelle forniture. L'energia sarà proveniente da impianti termoelettrici nuovi ed esistenti. La fornitura sarà disponibile a partire dal 2026 e dal 2027 al costo di 824,5 mila real (128 mila euro) per megawattora all'anno. (segue) (Brb)