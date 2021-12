Brasile: Petrobras vende quote in polo petrolifero inshore nel bacino di Paranà (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel segmento esplorativo nella produzione di petrolio e gas naturale (E&P) saranno investiti 57 miliardi di dollari tra il 2022 e il 2026. Nel periodo è prevista l'entrata in funzione di 15 nuove piattaforme in sei giacimenti. La produzione stimata di petrolio e gas per il 2022 e il 2026, rispettivamente, è di 2,7 e 3,2 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno. La società ha inoltre annunciato un investimento di 2,8 miliardi di dollari per ridurre e mitigare le emissioni, inclusi investimenti nell'efficienza operativa incorporati in progetti per mitigare le emissioni, bioprodotti (diesel rinnovabile e biocherosene per l'aviazione) e ricerca e sviluppo. (segue) (Brb)