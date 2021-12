Giappone: mega-terremoto potrebbe uccidere quasi 200mila persone nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha pubblicato ieri, 21 dicembre, nuove stime dei danni nello scenario di un mega-terremoto di magnitudo 9 nel nord del Paese, un'eventualità che secondo gli esperti del Paese rischia di concretizzarsi nei prossimi decenni a causa dei movimenti delle placche tettoniche in prossimità dell'Arcipelago giapponese. Secondo le nuove simulazioni, il terremoto potrebbe causare quasi 200mila vittime in un totale di sette prefetture del Giappone nord-orientale, incluse Hokkaido e Aomori. Il Consiglio centrale per la gestione dei disastri prevede che la maggior parte delle vittime sarebbe causata da uno tsunami successivo al terremoto e dal crollo di oltre 220 mila edifici lungo la fossa del Giappone, la fossa oceanica parte della cosiddetta cintura del fuoco prospicente alla costa nord-orientale del Giappone. Il danno economico potenziale di un disastro di tale portata potrebbe ammontare ad oltre 275 miliardi di dollari. (Git)