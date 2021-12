Giappone: Covid, governo predispone quarantene presso strutture ad hoc per bloccare Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone chiederà a chiunque sia entrato in contatto stretto con soggetti infettati dalla variante Omicron del coronavirus di trascorrere 14 giorni in quarantena presso strutture ad hoc. Lo ha annunciato il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, che ha anche confermato il divieto di ingresso per i cittadini stranieri reintrodotto il 29 novembre, mentre gli esperti continuano a valutare l'effettiva contagiosità e pericolosità della nuova variante. "Chiederemo loro di stare non in casa, ma presso strutture apposite", ha detto Kishida riferendosi ai soggetti che saranno interessati dalle misure di tracciamento tese a isolare la nuova variante. Come evidenziato dalla stampa giapponese, e come per altre misure emergenziali adottate nel Paese dall'inizio della pandemia, la richiesta non poggerà su alcuna base legale vincolante, e i cittadini interessati potranno comunque decidere di trascorrere il periodo di quarantena in casa. Kishida ha precisato che "la valutazione scientifica in merito alla trasmissibilità e severità della variante Omicron non è stata ancora confermata", e non ha escluso l'introduzione di misure ancor più rigide nel caso la nuova variante del coronavirus si rivelasse più pericolosa di quanto appaia. (segue) (Git)