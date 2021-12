Giappone: Covid, governo predispone quarantene presso strutture ad hoc per bloccare Omicron (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha introdotto il 20 dicembre una app per smartphone che consente alle persone di esibire una prova dell'avvenuta vaccinazione contro la Covid-19, incluso il numero e la data delle dosi somministrate, nonché il tipo di vaccino. L'applicazione, denominata "Applicazione di certificazione della vaccinazione contro la Covid-19", potrà essere utilizzata in vari contesti, incluse le procedure di immigrazione nel Paese. I governi municipali del Giappone emettono certificati di vaccinazione cartacea sin dalla scorsa estate, ma la app semplifica il processo appoggiandosi al sistema di identificazione nazionale "My Number", di cui sono titolari tutti i cittadini e stranieri residenti nel Paese. (segue) (Git)