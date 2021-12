Usa: professore di Harvard condannato per i legami non divulgati con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Charles Lieber, ex presidente del dipartimento di Chimica dell'Università di Harvard, negli Stati Uniti, è stato condannato da una giuria federale a Boston per i suoi legami finanziari non dichiarati con il "Piano dei mille talenti", il programma del Partito comunista cinese in vigore da dicembre 2008 teso a identificare e reclutare esperti stranieri di alto profilo in diverse discipline scientifiche. L'ex docente 62enne è stato ritenuto colpevole di sei capi d'imputazione, inclusi falso in atto pubblico ed evasione fiscale, per non aver dichiarato alle autorità Usa un suo conto bancario in Cina. Il verdetto è giunto al culmine di una udienza giudiziaria durata ben 2 ore e 45 minuti. Lieber avrebbe acconsentito nel 2011 a diventare uno "scienziato strategico" della Wuhan University of Technology in Cina mentre lavorava a ricerche scientifiche negli Stati Uniti. L'uomo avrebbe ricevuto remunerazioni come partecipante al "Piano dei mille talenti" dal 2012 al 2017. Dalle autorità cinesi Lieber avrebbe ricevuto ben 50mila dollari al mese più 158mila dollari di rimborsi spese, e oltre 1,5 milioni di dollari di assegni di ricerca, mentendo in proposito sia al dipartimento della Difesa, sia ai National Institutes of Health statunitensi. (Nys)