Giappone-Usa: Washington chiese a Tokyo l'invio di militari durante la crisi del Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush chiese al Giappone di mobilitare le proprie Forze di autodifesa per fornire supporto logistico alle Forze armate statunitensi alla vigilia della crisi del Golfo, secondo nuovi archivi diplomatici desecretati oggi, 22 dicembre, e testimonianze di ex funzionari di Stato citati dalla stampa giapponese. La richiesta venne indirizzata direttamente da Bush all'allora primo ministro del Giappone, Toshiki Kaifu; in quell'occasione Tokyo non accolse la richiesta del presidente Usa di partecipare direttamente alla Guerra del Golfo, ma si limitò ad inviare navi dragamine nel Golfo Persico come contributo alle operazioni post-belliche. In una registrazione inedita di una conversazione intercorsa tra i leader dei due Paesi il 29 settembre 1990, Bush afferma di essere a conoscenza dei tentativi di Tokyo di ottenere un maggior coinvolgimento delle sue "forze" nel contesto degli sforzi internazionali nel Medio Oriente, e aggiunge che azioni in tal senso godrebbero del sostegno del mondo e degli Stati Uniti. Koichiro Matsuura, ex ambasciatore del Giappone in Francia che al tempo serviva come direttore del dipartimento per gli Affari nordamericani del ministero degli Esteri giapponese, ha dichiarato che Bush Senior tentò già il 14 agosto 1990 di ottenere dal Giappone la mobilitazione di dragamine e mezzi di trasporto tattico. (Git)