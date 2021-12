Corea del Sud: dissidi tra i Conservatori, presidente partito lascia comitato elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati alla presidenza della Corea del Sud dei due principali partiti di quel Paese appaiono vicinissimi negli ultimi sondaggi di gradimento pubblicati dai media sudcoreani. Un sondaggio pubblicato dal Korea Society Opinion Institute (Ksoi), che ha coinvolto 1.008 cittadini sudcoreani adulti, attribuisce al candidato del Partito democratico Lee Jae-myung, il 40,3 per cento dei consensi; la rilevazione attribuisce invece il 37,4 per cento dei consensi all' ex procuratore generale Yoon Suk-yeol, candidato del Partito del potere dei nazionali (Ppp), la principale forza di opposizione conservatrice del Paese. Un secondo sondaggio, effettuato da Realmeter e che ha coinvolto 3.043 persone, presenta invece uno scenario opposto: in sondaggio attribuisce infatti il 44,4 per cento dei consensi a Yoon e il 38 per cento a Lee. Il sondaggio rileva inoltre che entrambi i candidati hanno visto calare il loro consenso sulla base di scandali che hanno coinvolto entrambi: Lee è infatti alle prese con le accuse di scommesse illegali a carico del figlio, mentre la moglie di Yoon è accusata di aver falsificato il proprio curriculum vitae. (segue) (Git)