Corea del Sud: dissidi tra i Conservatori, presidente partito lascia comitato elettorale (4)

21 luglio 2021

- Il figlio di un netturbino estraneo all'elite politica sudcoreana, Lee Jae-myung, è stato eletto il 10 ottobre candidato alla presidenza della Corea del Sud dal Partito democratico (Pd), formazione politica del capo dello Stato uscente Moon Jae-in. L'elezione di Lee, già governatore della provincia di Gyeonggi e identificato come burrascoso portavoce del populismo socialdemocratico sudcoreano, era stata anticipata dai sondaggi, ma non sembra aver archiviato le crescenti tensioni che animano le diverse anime del Pd in vista delle elezioni presidenziali, in programma a marzo 2022. La progressiva ascesa del governatore Lee negli indici di gradimento dell'elettorato democratico ha creato non poco sconquasso all'interno del partito di governo, che teme una emorragia di elettori moderati in vista dell'elezione del prossimo anno. In un Paese che vede i vertici di istituzioni e grandi aziende ancora dominati da grandi dinastie familiari, Lee si è guadagnato l'etichetta di outsider tramite la promozione di politiche di stampo inequivocabilmente progressista, a cominciare dall'ipotetica adozione di un sistema di reddito minimo universale. Il 56enne Lee è noto anche per la sua irruenza retorica, che gli è valsa l'epiteto di "Sprite", il nome di una nota bevanda gassata comunemente utilizzato dai sudcoreani in riferimento a persone dal carattere particolarmente combattivo e irruento. Lee ha dato dimostrazione di tale inclinazione caratteriale anche a margine delle primarie di domenica, affermando che sotto la sua guida la Corea del Sud "supererà il Giappone, aggancerà gli altri Paesi avanzati e giungerà finalmente a guidare il mondo". (segue) (Git)