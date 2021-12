Corea del Sud: dissidi tra i Conservatori, presidente partito lascia comitato elettorale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 56enne Lee è nato ad Andong, nella provincia di Gyeongsang Settentrionale, ed ha trascorso una infanzia di ristrettezze economiche. Dopo il diploma di scuola elementare ha iniziato a lavorare come operaio in diverse fabbriche a Seongnam, nella provincia di Gyeonggi, studiando al contempo per conseguire i diplomi di scuola media e superiore. Una volta diplomato, Lee ha intrapreso lo studio del diritto presso l'Università di Seul, ottenendo l'abilitazione forense nel 1986. Negli anni successivi, Lee si è costruito una carriera politica come promotore di radicali politiche economiche: proverbiali i suoi "dividendi giovanili" di 210 dollari a semestre per i minori di 24 anni, che ha attuato nella veste di sindaco di Seongnam, tra il 2010 e il 2018. Nel 2018 Lee è stato eletto governatore della provincia di Gyeonggi, che circonda l'area metropolitana di Seul ed è la più popolosa della Corea del Sud. Le ricette politiche promosse da Lee spiegano la sua popolarità in un Paese, la Corea del Sud, alle prese con crescenti diseguaglianze economiche; le stesso ricette gli sono valse però anche l'epiteto di "populista" e la diffidenza di diversi suoi colleghi di partito. (segue) (Git)