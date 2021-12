Corea del Sud: dissidi tra i Conservatori, presidente partito lascia comitato elettorale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lee si è aggiudicato la vittoria alle primarie del 10 ottobre col 50,29 per cento dei consensi di iscritti al Pd e cittadini non affiliati; il governatore ha così sconfitto l'ex premier Lee Nak-yon, mentre gli altri due protagonisti delle primarie democratiche - l'ex ministro della Giustizia Coo Mi-ae e il deputato Park Yong-jin - si sono ritirati dalla contesa prima del conteggio finale dei voti, dopo aver raccolto rispettivamente il 9,01 e l'1,55 per cento delle preferenze. La vittoria del governatore era stata ampiamente anticipata dai sondaggi, ma non è bastata a placare i mal di pancia tra i Democratici, specie dopo l'emersione di uno scandalo immobiliare che lambisce proprio il governatore, e che ha contribuito ad eroderne i consensi nelle ultime settimane. Ad oggi i sondaggi danno Lee favorito in vista delle elezioni presidenziali sudcoreane del prossimo anno, ma il vantaggio sul suo avversario conservatore, Yoo Seok-youl, appare circoscritto: l'ultimo sondaggio di Gallup Korea dà i due politici appaiati, rispettivamente col 34 e il 30 per cento dei consensi. Gli ostacoli più immediati all'ascesa nazionale di Lee paiono giungere però dal suo stesso partito, che non sembra essersi ricompattato all'indomani delle primarie. Il presidente del Pd, Song Young-gil, è dovuto intervenire per respingere una richiesta di riconteggio dei voti e ballottaggio avanzata dalla campagna dell'ex premier Lee Nak-yon. (segue) (Git)