Lavoro: Orlando, nell'arco di dieci anni sono raddoppiati i contratti

- "La precarizzazione del lavoro in parte dipende dal fatto che le imprese non sanno come va a finire questa storia della pandemia, ma in parte dipende da una frammentazione del mondo del lavoro che secondo me non è più sostenibile, e penso che se questo governo andrà avanti sia urgente intervenire". Lo ha segnalato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ospite a "Otto e mezzo", su La7. "Ma oltre alla frammentazione del mondo del lavoro - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo -, si aggiunge che la contrattazione tradizionale non funziona più. Nell'arco di dieci anni sono raddoppiati i contratti, c'è stata una proliferazione dei cosiddetti contratti pirata molto forte. La soluzione penso sia o l'introduzione di un salario minimo o una legge sulla rappresentanza che eviti che una sigla fittizia con 20 imprese sigli un contratto di lavoro facendo dumping ai principali contratti di lavoro nazionali". (Rin)