Lavoro: Orlando, problema delocalizzazioni si risolve con ritorno ruolo attivo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sapevo di non entrare in un governo del Fronte popolare, ma in uno nel quale era presente la destra e che si è creato per condizioni di carattere eccezionale. Sulle delocalizzazioni, oggi c'è la possibilità di licenziare senza nemmeno farlo sapere. Non avremo risolto il problema delle delocalizzazioni, che si risolve con politiche industriali, con un ritorno del ruolo attivo dello Stato, con una politica europea del lavoro e contro il dumping salariale. Ma è questo il governo che riesce a fare queste cose? Non lo so, io ne dubito abbastanza". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ospite questa sera a "Otto e mezzo", su La7.(Rin)