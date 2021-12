Energia: Argentina, Rio Tinto Plc annuncia acquisto di giacimento di litio per 825 milioni di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato della società anglo-canadese, Jakob Stausholm, ha dichiarato da parte sua che l'acquisizione "è fortemente allineata con la strategia di dare priorità al capitale di crescita in materie prime che supportano la decarbonizzazione e di continuare a fornire rendimenti interessanti agli azionisti". "Il progetto Rincon ha il potenziale per fornire una nuova significativa fornitura di carbonato di litio per batterie, per cogliere l'opportunità offerta dalla crescente domanda guidata dalla transizione energetica globale", ha aggiunto Stausholm. "Si prevede che sarà una risorsa di lunga durata e a basso costo che continuerà a rafforzare il nostro portafoglio di materiali per batterie, con le nostre risorse combinate al litio che coprono gli Stati Uniti, l'Europa e il Sud America", ha quindi concluso. (segue) (Bua)